Трамп заявил, что США точно знают, кто стал главарем ИГ после ликвидации аль-Багдади

ТАСС, 1 ноября. Соединенные Штаты точно знают, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

При этом Трамп не уточнил, о ком идет речь. Во вторник, 29 октября, он заявлял о ликвидации наиболее вероятного "преемника" аль-Багдади.

О ликвидации главаря ИГ Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.