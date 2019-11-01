В ДНР отвергли обвинения в нарушении режима тишины в Петровском

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) не нарушала режим прекращения огня в районе разведения сил и средств в Петровском. Обстрел совершили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня министр обороны Украины заявил о переносе даты начала мероприятий на ранее разведенном участке "Петровское - Богдановка", ссылаясь на нарушения режима прекращения огня 30 октября, умолчав при этом, что обстрел осуществили Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

По данным СЦКК, 29 и 30 октября зафиксированы факты обстрелов со стороны ВСУ в районе участка с применением различных видов вооружения, что подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 30 и 31 октября. В представительстве подчеркнули, что Киев неоднократно использовал подобную тактику ранее. В ДНР заявили, что приступят к выполнению необходимых мероприятий в согласованные даты в соответствии с утвержденным планом-графиком. "На протяжении трех лет украинская сторона применяла ту же тактику и в Станице Луганской, где, несмотря на согласованные даты, ВСУ намеренно производили обстрелы в преддверии разведения, чтобы заявить о нарушениях, тем самым срывая начало процесса, - говорится в сообщении. - Украинской стороне пора прекратить выискивать предлоги для несоблюдения договоренностей и выполнить взятые на себя обязательства".

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения сил и средств в Петровском, которую президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 4 ноября, будет пересмотрена из-за обстрелов 30 октября.

Согласно рамочному решению, село Петровское (ДНР) входит в перечень пилотных участков (также Золотое и Станица Луганская - оба ЛНР) разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон в Петровском и Золотом были разведены еще в октябре 2016 года. Но впоследствии ВСУ вновь вернулись свои позиции. С тех пор Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести войска из этих зон. 29 октября в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, в ходе которого была определена, но не названа новая дата устранения нарушений в Петровском. В четверг Зеленский заявил, что разведение должно начаться 4 ноября при условии сохранения режима тишины.

Сегодня, 1 ноября, завершился развод сил и средств на другом пилотном участке - в Золотом. Ранее, в конце июня, развод войск конфликтующих сторон состоялся в Станице Луганской.