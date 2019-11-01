Израиль отверг причастность к слежке через WhatsApp

ТАСС, 1 ноября. Израильское правительство не имеет отношения к якобы проводимой израильской фирмой NSO Group с помощью специально разработанного программного обеспечения (ПО) слежке через приложение WhatsApp. Об этом сообщил входящий в Военно-политический кабинет Израиля (министерская комиссия по вопросам национальной безопасности) министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

"NSO является частным игроком, использующим возможности, которыми располагают израильские граждане, - приводит в пятницу его слова агентство Reuters. - Тысячи людей действуют в киберпространстве, правительство Израиля непричастно к этому, все это понимают. Государство Израиль не замешано в этом деле".

Американская компания Facebook в штате Калифорния 30 октября подала судебный иск против NSO Group, обвинив ее в использовании WhatsApp для слежки. В иске утверждается, что NSO Group в период с апреля по май текущего года "использовала серверы WhatsApp в США и других странах для рассылки вредоносного ПО на 1400 мобильных телефонов и других устройств". Данное ПО, как подчеркивают истцы, предназначено, в частности, для получения доступа к сообщениям пользователей, информации о звонках и месторасположении. Как следует из искового заявления, сотрудники NSO Group сами применяли указанное ПО, а также предоставляли его заказчикам.

Как ранее информировало агентство Reuters, через приложение WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран. По словам источников агентства, с помощью ПО NSO Group был получен несанкционированный доступ в том числе к информации, которую хранили на мобильных устройствах чиновники и военные. Как констатируется в материале, речь идет в том числе о представителях стран, которые считаются союзниками Вашингтона. Полный список этих государств не приводится. Агентство также не уточняет, кто именно был заказчиком этих хакерских атак.