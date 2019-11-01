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ВВС Франции нанесли удар по туннелям боевиков на северо-востоке Ирака

В Минобороны подчеркнули, что до операции, а также в момент ее проведения в районе "отсутствовало гражданское население"

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Истребители Rafale французских ВВС нанесли удар по туннелям, используемым террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на северо-востоке Ирака. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства вооруженных сил Франции.

Как отмечается в коммюнике, целью "совместной и скоординированной с другими участниками международной коалиции" операции было уничтожение нескольких туннелей террористов. Также удар позволил ослабить материально-технический и военный потенциал группировки в этом районе.

В ведомстве также подчеркнули, что до операции, а также в момент ее проведения в районе "отсутствовало гражданское население".

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ИракФранция
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