ВВС Франции нанесли удар по туннелям боевиков на северо-востоке Ирака

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Истребители Rafale французских ВВС нанесли удар по туннелям, используемым террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на северо-востоке Ирака. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства вооруженных сил Франции.

Как отмечается в коммюнике, целью "совместной и скоординированной с другими участниками международной коалиции" операции было уничтожение нескольких туннелей террористов. Также удар позволил ослабить материально-технический и военный потенциал группировки в этом районе.

В ведомстве также подчеркнули, что до операции, а также в момент ее проведения в районе "отсутствовало гражданское население".