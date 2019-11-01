AFP: на севере Мозамбика в засаде на шоссе убиты 10 человек

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Десять человек убиты на севере Мозамбика, предположительно исламистскими боевиками. Об этом сообщило в пятницу агентство France Presse со ссылкой на очевидцев.

Вооруженные лица атаковали грузовик с людьми и товарами из засады, устроенной ими на шоссе возле поселения Мбау в провинции Кабу-Делгаду. "Машина завязла в песке, когда по нам неожиданно начали стрелять", - цитирует агентство одного из пострадавших. По его словам, на месте были убиты десять человек.

На севере Мозамбика действуют несколько исламистских групп, ряд из которых добивается создания в этой части страны собственного государства.