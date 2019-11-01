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Глава комитета Рады от "Слуги народа" покинул свой пост из-за секс-скандала

Богдан Яременко признал, что принял это решение под давлением коллег по парламенту

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко решил покинуть этот пост из-за телефонной переписки о предоставлении сексуальных услуг, которую он вел в зале заседаний парламента. Об этом он сообщил в Facebook.

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"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - сообщил парламентарий. Он также сообщил, что принял такое решение в связи с давлением, которое на него оказывали коллеги по парламенту.

Ранее украинские журналисты сфотографировали во время заседания Рады телефон Яременко, когда он переписывался с неизвестной девушкой. Депутат пытался договориться с ней о предоставлении сексуальных услуг за деньги. В дальнейшем Яременко заявил, что это была провокация с его стороны. Он утверждал, что якобы знал о том, что его переписку снимали, и таким образом хотел проучить слишком любопытных представителей СМИ. В дальнейшем Яременко удалил пост в Facebook о том, что он намеренно показал текст журналистам, и разместил новый - с извинениями перед женой, детьми, фракцией и президентом.

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Украина
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