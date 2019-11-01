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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Комитет ООН дал жесткие рекомендации США из-за невыдачи виз российским дипломатам

Проблема может быть решена в судебном порядке, если не будет урегулирована в "разумный и ограниченный срок", отмечается в докладе

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Комитет ООН, курирующий отношения со США, где расположена штаб-квартира всемирной организации, призвал американские власти разрешить ситуацию с невыдачей виз делегатам из РФ и других стран. В своем докладе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, комитет отметил, что если проблема не будет урегулирована в "разумный и ограниченный срок", она может быть решена в судебном порядке.

"На 291-м заседании (состоялось в октябре - прим. ТАСС) представитель Российской Федерации выразил желание сообщить комитету об очередном случае невыдачи въездных виз страной пребывания, - говорится в докладе Комитета ООН по отношениям со страной пребывания. - Поскольку в 2018 году было уже несколько таких случаев, возникает вопрос, не проводит ли страна пребывания сознательную политику создания проблем с визами для российских граждан, собирающихся в Нью-Йорк по делам Организации Объединенных Наций".

В выводах отчета говорится, что "если поднятые выше вопросы не будут решены в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о центральных учреждениях" всемирной организации. Этот раздел предусматривает решение вопросов через арбитраж между ООН и США.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. В частности, визы не смогла получить треть российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, что создало серьезные препятствия для его работы.

Теги
СШАРоссияОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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