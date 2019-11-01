Сирийский Конституционный комитет сформировал редакционную группу

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Участники сирийского Конституционного комитета достигли согласия по членам редакционной группы из 45 человек, которая начнет работу в понедельник. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Все группы Конституционного комитета представили своих участников для редакционной группы. Она начнет работу в понедельник", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Педерсен отметил, что первые три дня работы сирийского Конституционного комитета прошли успешно. "Мы только что завершили встречу большой группы, - сказал он. - В среду у нас была очень хорошая открывающая встреча, и последующие два дня также прошли хорошо". "Встреча была очень успешной", - добавил он.