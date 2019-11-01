Премьер-министр Пакистана: оппозиции не будет предоставлена амнистия

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о готовности поддержать участников "Марша освобождения" (общенациональный манифест против премьер-министра и его правительства - прим. ТАСС) продовольствием, но исключил вариант предоставления амнистии оппозиционерам. Об этом в пятницу сообщает газета Doon.

"Ушли те дни, когда к власти можно было прийти, прикрываясь исламом, - заявил Имран Хан. - Это новый Пакистан". "Вы [оппозиция] можете протестовать так долго, как пожелаете, - отметил он. - Когда у вас закончатся продукты, мы пришлем продовольствие, но вы не можете рассчитывать на новый Указ о национальном примирении".

Указ о национальном примирении был издан в 2007 году тогдашним президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. Этот документ предусматривал снятие обвинения в коррупции со всех политических деятелей, находившихся у власти с 1988 по 1999 год и преследуемых по обвинениям в коррупции. Законопроект положил начало примирению основных политических партий Пакистана и позволил вернуться лидерам "Пакистанской мусульманской лиги" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и Пакистанской народной партии (ПНП) из-за рубежа. В 2009 году Верховный суд Пакистана отменил действие указа и повторно возобновил дела в отношении многих пакистанских политиков, среди которых, в частности, значился один из лидеров и создатель ПНП Асиф Али Зардари.

Высказывание премьер-министра Пакистана прозвучало в ответ на призыв со стороны оппозиции распустить правительство. В пятницу в Исламабаде начались протесты крупнейших оппозиционных партий против кабинета Имрана Хана. Оппозиционные структуры, среди которых крупнейшая религиозная партия Пакистана "Джамаат улема-е-Ислами", Пакистанская народная партия, а также "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза) предъявили Имрану Хану ультиматум с требованием покинуть свой пост в течение 48 часов.