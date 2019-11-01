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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Одна из выпущенных по Израилю ракет попала в жилой дом

В результате атаки из сектора Газа никто не пострадал

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Одна из 10 ракет, запущенных в пятницу радикалами из сектора Газа по Израилю, попала в жилой дом на юге еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"На жилой дом на одну семью упала ракета из Газы. К настоящему моменту по израильским гражданским лицам из сектора Газа запущено 10 ракет, восемь перехвачены системой ПВО "Железный купол", - отмечается в сообщении военных. Государственное радио Израиля Kan информирует, что в результате попадания ракеты по дому в граничащем с сектором Газа районе пострадавших нет, зданию причинен ущерб.

В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста движения ХАМАС в секторе. Этот обмен ударами прервал длившееся с 11 сентября относительное затишье.

В новость внесены изменения (00:07 мск 2 ноября - информация обновлена)

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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