АСЕАН и партнеры по диалогу обсудят в Таиланде вопросы экономики и безопасности

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Вопросы экономической интеграции, ситуация в Южно-Китайском море, борьба с терроризмом станут главными темами открывающегося в субботу в Бангкоке 35-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встреч лидеров организации и партнеров по диалогу.

Основным мероприятием станет Восточноазиатский саммит (ВАС), который по традиции завершает каждый год деятельности Ассоциации. В ходе него председательство в АСЕАН передается следующему по очереди государству. В 2019 данную функцию исполнял Таиланд, в 2020 г. эстафета перейдет ко Вьетнаму.

ВАС учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

В нынешних мероприятиях примут участие лидеры государств - членов АСЕАН, президент Республики Корея, премьер-министры России, Австралии, Индии, Японии, Новой Зеландии и КНР, специальной посланник президента США, генеральный секретарь ООН, а также в качестве гостя по приглашению Таиланда - управляющий директор МВФ.

Сближение позиций по Южно-Китайскому морю

Одной из центральных тем форумов станут территориальные споры в Южно-Китайском море (ЮКМ), которые на протяжении последних лет ведут Китай, а также ряд государств - членов Ассоциации, в том числе Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Стороны неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие серьезных разногласий, существует понимание необходимости скорейшего заключения Кодекса поведения, призванного установить порядок действий в конфликтных ситуациях и предоставить возможности для их разрешения. Работа над этим документом продолжается несколько лет, и, как подчеркивают в Пекине, достигнут значительный прогресс, хотя на этом саммите Кодекс принят не будет.

Китай выступает категорически против любого вмешательства в этот территориальный спор третьих стран, в первую очередь Великобритании, государств Евросоюза, США, Японии. В Пекине неоднократно указывали, что именно шаги Вашингтона, который направляет в акваторию авианесущие группировки, подрывают стабильность и ведут к милитаризации региона. Вместе с тем, как отмечает издание "Стрейтс таймс", американская делегация попытается вновь убедить коллег из Ассоциации ужесточить свои позиции на переговорах с КНР, обеспечив соблюдение "принципов свободной навигации и полетов в акватории ЮКМ". Однако, как сообщили корр. ТАСС источники в секретариате АСЕАН, по итогам не саммита не ожидается принятия документов, в которых содержалась бы жесткая критика в адрес Китая.

Территориальные споры ведутся относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). Основной причиной конфликта являются попытки Пекина установить контроль за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Соглашение о региональном партнерстве

Участники предстоящих встреч продолжат консультации по соглашению о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), несмотря на ужесточение позиции Индии по устранению торговых барьеров. В Нью-Дели опасаются, что после снижения или же полной ликвидации ввозных пошлин местный рынок заполнит более дешевая продукция из Китая. Представители АСЕАН с оптимизмом смотрят на перспективу заключения конкретных соглашений по итогам трехдневных саммитов. Но, по мнению экспертов, консультации завершатся лишь подписанием меморандумов.

Переговоры по ВРЭП начались в ноябре 2012 года с целью углубления экономического сотрудничества между странами Ассоциации и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией. В начале сентября текущего года премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что страны АСЕАН и шесть партнеров по диалогу должны завершить переговоры к ноябрю.

В странах, которые охватит будущее соглашение, общая численность населения составляет около 3,56 млрд человек, при этом объем торговли составляет более 10,3 трлн долларов, или 29% мировой торговли. В случае реализации ВРЭП 16 стран сформируют основной торговый блок, на долю которого будет приходиться около трети мирового валового внутреннего продукта. Соглашение коснется товаров, услуг, инвестиций, экономического и технического сотрудничества, а также прав интеллектуальной собственности. При поддержке Китая ВРЭП часто рассматривается как конкурент Транстихоокеанского партнерства (ТТП) - обширного регионального пакта, который до своего выхода из соглашения 23 января 2017 года возглавляли США.

Программа саммита

2 ноября министры иностранных дел ассоциации соберутся на 20-е заседание Совета сообщества по политической безопасности АСЕАН и 24-ю встречу Координационного совета организации для подготовки к 35-му саммиту. В тот же день они встретятся с представителями организаций гражданского общества. Кроме того, новые заявители на участие в Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии подпишут документ о присоединении к нему. День завершится пленарным заседанием АСЕАН, на котором будут обсуждаться события в области политики и безопасности, экономики и социокультуры.

В организации подчеркивают, что АСЕАН отдает приоритет обеспечению безопасности в регионе и укреплению сотрудничества в области управления границами, а также кибербезопасности. Кроме того, в Ассоциации отмечают необходимость подготовки граждан к новым вызовам во время четвертой промышленной революции, а также реагирования на проблему старения населения.

Премьер-министр Таиланда 3 ноября будет председательствовать на церемонии открытия встреч на высшем уровне. После этого пройдут саммиты в форматах АСЕАН - Китай, АСЕАН - Индия, АСЕАН - ООН, АСЕАН - США, АСЕАН - Япония, а также АСЕАН+3 (Китай, Республика Корея, Япония). Кроме того, в кулуарах состоятся мероприятия, ориентированные на частный сектор, а именно саммит АСЕАН по вопросам бизнеса и инвестиций (ABIS) и 2-й Индо-Тихоокеанский бизнес-форум.

Организаторы подчеркивают, что нынешний саммит и связанные с ним мероприятия являются наиболее значимым этапом председательства Таиланда в Ассоциации. Ожидается, что будут подготовлены или приняты несколько заявлений, деклараций и других документов в таких областях, как устойчивое развитие, изменение климата и образование. Также организация объявит об открытии Центра активного долголетия и инноваций АСЕАН (ACAI), Учебного центра АСЕАН по социальной работе и социальному обеспечению (ATCSW), а также Центра исследований и диалога по устойчивому развитию АСЕАН (ACSDSD).