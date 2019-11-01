Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джонсон заявил, что союз тори с Партией Brexit создал бы риск прихода к власти лейбористов

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает рискованными для своей партии любые политические союзы в преддверии декабрьских выборов в парламент. В интервью Би-би-си глава правительства заявил, что альянс между тори и Партией Brexit Найджела Фаража лишь увеличил бы вероятность прихода к власти лейбористов во главе с Джереми Корбином.

"Что касается сделок с любыми другими партиями, то сложность здесь в том, что голоса, отходящие любой другой партии [кроме тори], лишь увеличат риск того, что в премьерском кресле окажется Джереми Корбин", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, готов ли он принять предложение Фаража о союзе.

При этом глава британского правительства ушел от ответа на вопрос о том, исключена ли такая возможность полностью. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за совет объединиться с Партией Brexit на выборах, однако повторил, что такой альянс "был бы равноценен" передаче власти в стране лейбористам.

Ранее в пятницу глава Партии Brexit предложил Джонсону поддержку на выборах, если премьер-министр откажется от своей сделки с ЕС, условия которой Фараж считает невыгодными для Лондона. Фараж уже не раз предлагал Джонсону, возглавляющему Консервативную партию, выступить на выборах единым фронтом, однако премьер-министр каждый раз отвергал это предложение.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил о том, что объединение тори с Партией Brexit было бы хорошей идеей. Такое мнение он высказал в интервью самому Фаражу, который является одним из ведущих на британской радиостанции Эл-би-си (LBC).

Лидер британской оппозиции Корбин назвал заявление президента США попыткой вмешательства в британские выборы.

Реклама на ТАСС
Торговая война
Трамп заявил, что может встретиться с Си Цзиньпином в штате Айова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС