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Торговая война
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Трамп заявил, что может встретиться с Си Цзиньпином в Айове

Говоря о долгожданном торговом соглашении, президент США отметил, что не любит обсуждать договоренности до тех пор, пока они не заключены
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Подписание торговых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в штате Айова. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне перед вылетом в штат Миссисипи.

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"В том, что касается соглашения с Китаем, дело движется. Китай очень хочет соглашения, и у нас хорошие отношения. Посмотрим, что получится. Я не люблю обсуждать договоренности до тех пор, пока они не заключены", - сказал он.

"Мы рассматриваем пару различных мест", - отметил Трамп, отвечая на вопрос об альтернативной площадке для встречи лидеров США и Китая после того, как президент Чили отменил саммит в Сантьяго, где они могли заключить первый вариант соглашения.

"Я бы сделал это (подписал договоренности - прим. ТАСС) в США", - заявил американский лидер. "И он тоже", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, согласен ли с этим предложением Си Цзиньпин. "Мы думаем по поводу Айовы. В первую очередь я хочу заключить сделку, но мы думаем по поводу Айовы", - подчеркнул он.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

Теги
СШАКитайЧилиСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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