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Выборы президента США - 2020
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В США экс-конгрессмен Бето О'Рурк заявил о выходе из президентской гонки

Он заявил, что послужит стране иначе, нежели в качестве кандидата в президенты

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший член Палаты представителей Конгресса Бето О'Рурк более не намерен добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом он заявил в пятницу в Twitter.

"Хотя с этим трудно смириться, мне ясно, что данная предвыборная кампания не располагает достаточными средствами для дальнейшей успешной борьбы. Я послужу стране иначе, нежели в качестве кандидата [в президенты США] или претендента на этот статус", - отметил бывший законодатель от штата Техас. О'Рурк подчеркнул, что принял данное решение в интересах других кандидатов и Демократической партии.

По словам источников газеты The New York Times, О'Рурк в середине этой недели дал понять приближенным, что намерен выйти из гонки. Представители Демократической партии рекомендуют ему баллотироваться на пост сенатора. По сведениям издания, экс-законодатель пока не собирается претендовать на какие-либо другие выборные должности в 2020 году.

О'Рурк заявил о намерении баллотироваться в президенты США в марте. Одной из главных своих целей он называл борьбу за права иммигрантов. Бывший законодатель также намеревался отстаивать права рабочих, добиваться обеспечения общедоступного медицинского страхования и проведения полноценной реформы судебной системы.

За последние месяцы О'Рурку не удалось выбиться в лидеры предвыборной гонки среди демократов. Его рейтинг не превышал 3%, согласно опросам общественного мнения.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

В новость были внесены изменения (01:33 мск) - добавлены подробности.

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