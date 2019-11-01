Трамп сообщил, кто исполняет обязанности главы Министерства внутренней безопасности США

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что обязанности главы Министерства внутренней безопасности США после отставки Кевина Макэлинэна исполняет Чед Вулф.

"Сейчас он исполняет обязанности. Посмотрим, что будет дальше, у нас там много отличных людей", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне в ответ на вопрос, станет ли Вулф новым главой министерства.

До этого Вулф был и.о. заместителя главы ведомства.

О скорой отставке Макэлинэна американский президент объявил 11 октября. И.о. министра внутренней безопасности был назначен в апреле 2019 года после отставки Кирстен Нильсен.