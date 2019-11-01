Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп сообщил, кто исполняет обязанности главы Министерства внутренней безопасности США

По словам американского президента, после отставки Кевина Макэлинэна этой работой занимается Чед Вулф

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что обязанности главы Министерства внутренней безопасности США после отставки Кевина Макэлинэна исполняет Чед Вулф.

"Сейчас он исполняет обязанности. Посмотрим, что будет дальше, у нас там много отличных людей", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне в ответ на вопрос, станет ли Вулф новым главой министерства.

До этого Вулф был и.о. заместителя главы ведомства.

О скорой отставке Макэлинэна американский президент объявил 11 октября. И.о. министра внутренней безопасности был назначен в апреле 2019 года после отставки Кирстен Нильсен.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
ВВС Израиля начали обстрел позиций радикалов в секторе Газа
В израильском Минобороны заявили, что это ответ на запуск 10 ракет по территории Израиля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС