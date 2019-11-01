Тысячи человек вышли на новый марш протеста в столице Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноября. /ТАСС/. Тысячи чилийцев вышли в пятницу на новую акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства в социальной и экономической сфере. Как сообщила радиостанция Bio-Bio , в ходе марша были зафиксированы столкновения между полицией и протестующими.

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Как сообщила мэрия Сантьяго в Twitter, по данным на 19:00 по местному времени (01:00 мск) на площади Бакедано, расположенной в центральной части столицы, собрались 12 тыс. человек.

По данным радиостанции, марш начался мирно, но после 18:00 по местному времени полиция начала применять спецсредства для разгона протестующих. Акции протеста проходят и в других частях Сантьяго.

В прошлую пятницу на площади Бакедано также прошел марш протеста. По оценкам властей, в нем приняли участие около 1,2 млн человек. Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики.