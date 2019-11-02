ВВС Израиля начали обстрел позиций радикалов в секторе Газа

ТАСС, 2 ноября. Израильские военно-воздушные силы начали ответный обстрел объектов радикалов в секторе Газа. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны Израиля на своей странице в Twitter.

"Израильские военные истребители начали обстрел позиций террористов в секторе Газа. Это ответ на 10 ракет, запущенных ранее по гражданам Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее по территории еврейского государства радикалами из сектора Газа были запущены 10 ракет, одна из которых попала в жилой дом на юге страны. Как информировало государственное радио Израиля Kan, в результате попадания ракеты по дому пострадавших нет, зданию причинен ущерб.

В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста движения ХАМАС в секторе. Этот обмен ударами прервал длившееся с 11 сентября относительное затишье.