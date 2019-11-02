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Эксперт: решения в Конгрессе США о геноциде и санкциях не повлияют на отношения с Турцией

По мнению научного сотрудника вашингтонского Арабского центра Джо Макарона, Вашингтон и Анкара "могут больше потерять, чем приобрести, если их двусторонние отношения разрушатся"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Признание Палатой представителей Конгресса США геноцида армян в Османской империи, а также поддержка законопроекта о санкциях в отношении Турции не изменят кардинальным образом отношения Вашингтона и Анкары. Такое мнение высказал в пятницу корреспонденту ТАСС научный сотрудник вашингтонского Арабского центра Джо Макарон.

"Признание Палатой представителей геноцида армян и законопроекты о санкциях отражают антитурецкие настроения в Конгрессе и среди политического истеблишмента в Вашингтоне в целом. Однако это не повлияет на нынешнее состояние отношений США и Турции, поскольку обычно тон внешней политики задает Белый дом", - считает он.

"В преддверии ожидаемого в этом месяце визита [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в Вашингтон Конгресс оказывает давление на Белый дом, используя эти законодательные инструменты: среди обеих партий на Капитолийском холме существует консенсус относительно того, что [президент США Дональд] Трамп, как кажется, дал слабину перед Эрдоганом, отказавшись от поддержки курдов в Сирии", - убежден эксперт.

"Хотя интересы США и Турции фундаментально противоречат друг другу, им не остается ничего, кроме как договариваться друг с другом по таким вопросам, как Сирия, и на данный момент они могут больше потерять, чем приобрести, если их двусторонние отношения разрушатся", - добавил Макарон.

В свою очередь глава программы внешнеполитических исследований вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание на то, как было подобрано время для принятия решений законодателями. "Да, это острый вопрос в отношениях США и Турции, возможно, теперь это в еще большей степени так. Хотя с моральной точки зрения я согласен с резолюцией, у меня вызывает вопросы выбор времени, я беспокоюсь по поводу возможных последствий", - подчеркнул он.

Палата представителей Конгресса США во вторник признала геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Также нижняя палата Конгресса поддержала законопроект о санкциях в отношении Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. В связи с этим МИД Турции в среду вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда.

Теги
АрменияСШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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