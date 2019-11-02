AFP: один палестинец погиб в результате ракетного обстрела Израилем сектора Газа

ТАСС, 2 ноября. По меньшей мере один палестинец погиб в результате израильского ракетного удара по сектору Газа в ночь на субботу. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

В пятницу вечером по территории еврейского государства из сектора Газа были запущены 10 ракет, одна из которых попала в жилой дом на юге страны. Как информировало государственное радио Израиля Kan, в результате никто не пострадал. В ответ израильские ВВС начали обстрел объектов радикалов в секторе Газа, также запустив 10 ракет.

В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия атаковала два поста движения ХАМАС в секторе. Этот обмен ударами прервал длившееся с 11 сентября относительное затишье.