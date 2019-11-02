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Глава МИД Германии назвал политику Горбачева в числе предпосылок падения Берлинской стены

В Германии 9 ноября отметят 30-летие со дня падения Берлинской стены

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии 30-летия падения Берлинской стены призвал Европу к сплоченности и упомянул политику Михаила Горбачева в числе факторов, которые привели к объединению ФРГ и ГДР. Статью министра, которая появилась в ряде европейских СМИ, опубликовал в субботу МИД ФРГ.

30-летие со дня падения Берлинской стены отметят в ФРГ в субботу, 9 ноября.

"Немцы знают, кому они обязаны за эту удачу: сотням тысяч жителей Восточной Германии, которые вышли на улицы ради свободы", - сказал глава МИД ФРГ. Также он упомянул протестные движения в других странах восточного блока.

"Мы обязаны нашим друзьям и союзникам на Западе, а также проводимой Горбачевым политике гласности и перестройки, которые проложили путь к объединению [ФРГ и ГДР]", - отметил Маас.

По его словам, в настоящее время Германия считает своей обязанностью работать ради единства Европы. "Спасение евро, бесконечные споры по поводу приема и распределения беженцев - все это спровоцировало новые разногласия в Европе, - сказал министр. - Мы сохраним роль в этом мире только в том случае, если европейцы будут держаться вместе".

"Отдельные призывы Варшавы, Берлина или Парижа заглушаются в Москве, Пекине и, к сожалению, все чаще в Вашингтоне. Решающее значение имеет лишь голос Европы. Именно поэтому единоличные действия на национальном уровне в Европе должны стать табу", - отметил министр. По его словам, ЕС следует осуществлять согласованную и единую политику по отношению "к таким странам, как Россия и Китай", содействовать решению конфликтов в Донбассе, Сирии и Ливии, бороться с изменением климата.

О Берлинской стене

Разделение Германии и Берлинская стена стали одними из символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. После того, как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседней страны за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев, стена по сути потеряла свой смысл - она больше не смогла сдерживать население социалистического государства.

О новых правилах, предусматривающих свободу передвижения для граждан ГДР, на пресс-конференции 9 ноября 1989 года неожиданно для всех объявил член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский (1929-2015). Смысл сказанного им сводился к следующему - жители ГДР могли покинуть страну через контрольно-пропускные пункты. Первый шлагбаум был открыт в тот же день в 22:30 по местному времени.

Теги
ГерманияГорбачев, Михаил СергеевичМаас, Хайко
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