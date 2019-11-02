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США призывают положить конец насилию в отношении журналистов

В слишком большом количестве мест по всему миру журналистов убивают, пытают, сажают в тюрьму и притесняют за репортажи, отмечают в Госдепе

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в субботу призвали немедленно положить конец угрозам и насилию в отношении журналистов. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в связи с Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

"Соединенные Штаты вспоминают о тех журналистах, которые были убиты при выполнении своей работы, и призывают немедленно положить конец любым угрозам, запугиваниям и насилию в отношении журналистов и других работников средств массовой информации, - отметила Ортэгус. - В слишком большом количестве мест по всему миру журналистов убивают, пытают, сажают в тюрьму и притесняют за репортажи, которые раскрывают нарушения, совершаемые коррумпированными режимами, подрывают работу террористических и преступных организаций, предоставляют возможность высказаться оставленным без внимания представителям общества и противодействуют дезинформации".

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2013 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам нападений на журналистов и сотрудников СМИ. Дата выбрана в память о двух французских журналистах Radio France internationale Жислен Дюпон и Клоде Верлоне, убитых 2 ноября 2013 года на севере Мали.

В ноябре 2018 года ЮНЕСКО объявила о начале работы центра по мониторингу убийств журналистов и создании масштабной международной онлайн-базы данных с информацией о расследованиях этих преступлений. По данным организации, в период с 1993 года по ноябрь 2019 года в мире было убито не менее 1360 журналистов, из них в 2018 году - 99. При этом 90% убийств остаются нераскрытыми.

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