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СМИ: генпрокурор США попросил Лондон помочь в сборе компромата на американские спецслужбы

Уильям Барр изучает обстоятельства, которые привели к началу расследования приписываемых РФ попыток вмешательства в выборы президента США 2016 года

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Британские власти были удивлены характером запроса, полученного от генерального прокурора США Уильяма Барра, изучающего обстоятельства, которые привели к началу расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Как сообщила в субботу газета The Independent​​​​​ со ссылкой на осведомленные источники, генпрокурор попросил у своих британских коллег помощи в сборе компромата на американские спецслужбы.

"Раньше мы никогда не сталкивались ни с чем подобным, - заявил собеседник издания. - По сути они весьма настойчиво просят нас помочь очернить их собственные спецслужбы".

В начале октября телекомпания CNN сообщила о том, что по ее данным, президент США Дональд Трамп добивался от новых премьер-министров Великобритании и Австралии Бориса Джонсона и Скотта Моррисона помощи в том, чтобы доказать несостоятельность расследования, которое проводил бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер. Кроме того, по данным американских СМИ, Барр по поручению Трампа дважды побывал в Риме в августе и сентябре якобы с целью сбора информации об одном из фигурантов расследования. Сам Трамп впоследствии заявил, что не вмешивался в ход проверки, проводимой Барром.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
АвстралияСШАВеликобританияРоссияТрамп, ДональдДжонсон, БорисМюллер, РобертМоррисон, СкоттБарр, Уильям
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