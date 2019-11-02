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Совбез Украины утвердил оборонный бюджет на 2020 год

Расходы страны на безопасность и оборону составят около $9,8 млрд

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Расходы госбюджета Украины на безопасность и оборону в 2020 году составят 245,8 млрд гривен (около $9,8 млрд по текущему курсу) - 5,4% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Такое заложенное в проект бюджета на следующий год финансирование утвердил в субботу на заседании Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны", - отметили в пресс-службе.

В проекте госбюджета на 2020 год на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 млрд гривен, в том числе 207,8 млрд гривен ($8,3 млрд) - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд гривен ($400 млн) - государственные гарантии, 28 млрд гривен ($1,12 млрд) - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут расписаны отдельно по решению Совбеза.

Правительство до 3 ноября намерено доработать проект госбюджета на 2020 год и передать его в Верховную раду.

Теги
Украина
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