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Лидер оппозиции Пакистана пригрозил свергнуть действующего премьера

Руководитель крупнейшей религиозной партии намерен возглавить страну

ИСЛАМАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей религиозной партии Пакистана "Джамаат улема-е-Ислами" (ДУИ) Фазл-ур-Рехман заявил о своем намерении свергнуть премьер-министра Пакистана Имрана Хана и возглавить страну. Об этом политик заявил, выступая с трибуны на акции протеста, получившей название "Марш освобождения".

"Время нынешнего правительства подошло к концу, - декларировал Рехман. - Настала наша очередь возглавить [Пакистан]". "Правящему режиму пора отступить, не стоит испытывать наше терпение, - добавил политик. - Мы останемся здесь [на месте протеста] до того момента, пока мы не избавимся от правящего режима".

"Нынешнее правительство заняло за первый год [руководства страной] больше денег, чем все предыдущие правительства Пакистана за 70 лет вместе взятые, - заявил Рехман. - За время правительства ДЗС (правящая партия "Движение за справедливость" - прим. ТАСС) стоимость национальной валюты упала с 105 до 160 пакистанских рупий за доллар США". "Бедные слои населения Пакистана не могут себе позволить покупать продукты для своих детей, - добавил он. - Страна под руководством нынешнего правительства продолжит спускаться на дно с каждым новым днем".

1 ноября Фазл-ур-Рехман потребовал от премьер-министра страны уйти в отставку в течение 48 часов. "У премьер-министра есть два дня для того, чтобы подать в отставку, - заявил Рехман. - В противном случае мы будем вынуждены выбрать другую стратегию, мы не сможем проявлять терпение после назначенного времени"

27 октября сторонники религиозной партии "Джамаат улема-е-Ислами" совместно с другими крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана. Колонна достигла Исламабада в ночь с четверга на пятницу, где заняла предоставленную столичным муниципалитетом площадку для акции протеста. Организаторы планируют начать там бессрочную сидячую забастовку с требованием ухода премьер-министра Имрана Хана.

Теги
ПакистанХан, Имран
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