Антикоррупционный суд отпустил депутата Верховной рады под залог в $4 млн

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал депутату Верховной рады Ярославу Дубневичу, подозреваемому в коррупции, меру пресечения в виде внесения залога в сумме 100 млн гривен ($4 млн). Соответствующее решение объявила судья Екатерина Широкая.

"Назначить меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен с ношением электронного браслета. Средства должны быть внесены в течение пяти дней", - сказала судья.

Дубневич также должен являться по первому требованию следственного судьи или прокурора, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения с фигурантами уголовного производства, а также сдать загранпаспорт. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили взять Дубневича под стражу с возможностью залога в размере 93 млн гривен ($3,7 млн), а группа депутатов парламента заявила о готовности взять его на поруки.

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Дубневичу, которого в минувший четверг парламент лишил депутатской неприкосновенности, в совершении преступления по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой" Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, компания "Укржелдорога" понесла убытки в размере 93,3 млн гривен из-за коррупционной схемы и хищений, к которым причастен Дубневич. Так, Специализированная антикоррупционная прокуратура установила, что депутат в 2015-2016 годах лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укржелдороги" на закупку оборудования у подконтрольных ему предприятий.

В минувший четверг Рада дала согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, а также на его задержание и арест. Постановление о снятии неприкосновенности с депутата было рассмотрено профильным комитетом Рады и направлено на рассмотрение в парламент, несмотря на то, что в своем выводе комитет указал, что не нашел доказательств совершения преступления. Дубневич на заседании комитета заявил, что считает инициативу о снятии с него неприкосновенности незаконной и политически мотивированной.