В Молдавии пройдет второй тур выборов в местные органы власти

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, в результате которых должны быть избраны руководители 384 населенных пунктов, пройдет в воскресенье в Молдавии. Избирательная кампания проходит в стране в условиях, когда летом в оппозицию ушла Демократическая партия Молдавии (ДПМ), находившаяся у власти с 2009 года.

Новое парламентское большинство сформировали между собой выступающая за восстановление отношений с Россией Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), а также сформировавшие проевропейский блок Acum ("Сейчас") Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда" (ПДП). Политические группы с противоположными взглядами объединили силы против контролировавшего страну и Демпартию, которую бывшая оппозиция обвинила в коррупции и узурпации власти, олигарха Владимира Плахотнюка. После того как последний бежал за границу, а сторонники ДПМ были сняты со всех руководящих постов, противоречия в коалиции стали нарастать.

Комментируя итоги первого тура вступающий неформальным лидером ПСРМ президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на следующей неделе социалисты соберутся на совет, где будут приняты важные решения. Он выступил за сохранение альянса, но дал понять, что с некоторыми его участниками уже не сможет сесть за стол переговоров, а также не исключил возможность проведения досрочных выборов в парламент.

Альянс дал трещину

Отношения особенно обострились на фоне борьбы за Кишинев, где проживает треть населения страны и сосредоточен основной экономический потенциал. Во второй тур выборов мэра столицы вышел представляющий Соцпартию вице-председатель парламента Иван Чебан и единый кандидат от блока Acum вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, который является лидером ПДП. Нэстасе вошел в молдавскую политику на волне начавшихся в 2015 году акций протеста, жестко критикуя Плахотнюка. Теперь он выступает с критикой в адрес президента и ПСРМ.

Оба кандидата уже встречались на досрочных выборах мэра Кишинева летом 2018 года, когда они также вышли во второй тур и Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на пять процентных пунктов Чебана. Однако молдавские суды отказались признавать победу бывшего в оппозиции политика. Нэстасе считает, что за решением судей стояла контролировавшая власть Демпартия, и намерен взять реванш. За отстранение оппозиционера правительство Молдавии подверглось санкциям со стороны ЕС, который приостановил финансовую поддержку страны.

Итоги первого тура

В ходе голосования 20 октября были избраны более 11 тысяч депутатов местных советов. Среди них 27% - представители ПСРМ, которая почти удвоила результат, полученный на местных выборах в 2015 году. За социалистами следует блок Acum (23%), а также Демпартия (16%).

По итогам первого тура кандидаты в мэры от Демпартии одержали победу в 190 населенных пунктах. На данный момент это самый лучший результат среди партий, однако до выборов у ДПМ было примерно 700 мэров и глав сельских администраций по всей стране. Примерно в 120 населенных пунктах выиграли представители ПСРМ, в 82 - сторонники блока Acum, который впервые принимает участие во всеобщих выборах в местные органы власти.

За ходом голосования будут следить более полутысячи местных и свыше сотни зарубежных наблюдателей, включая представителей ЕС, СНГ и России. По итогам первого тура они не сообщили о нарушениях, которые могли бы повлиять на итоги голосования.