В Праге прошла демонстрация протеста против турецкой операции на севере Сирии

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Демонстрация протеста против военной операции Турции на севере Сирии состоялась в субботу вечером в Праге. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты прошли по центру чешской столицы от площади Палацкого до исторического квартала Кларов в районе Мала-Страна. Они потребовали немедленного вывода турецких подразделений с сирийской территории, обвинили Анкару в пособничестве террористам, призвали к туристическому бойкоту Турции и скандировали антитурецкие лозунги. В их руках находились фотографии жертв турецкой военной операции среди мирного населения.

По словам полицейских, обеспечивавших порядок во время акции протеста, в ней приняли участие около 200 граждан. Ее инициаторами выступили местные правозащитные организации, активисты действующих в Европе объединений курдов и проживающие в Чехии выходцы из Сирии.

Митинги и демонстрации протеста против турецкой операции на севере Сирии, которую решительно осудили чешские власти, третью неделю проходят в Праге и других крупнейших городах Чехии. Впервые они состоялись 16 октября.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. В ходе операции Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.