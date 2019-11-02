WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.

По их сведениям, республиканец испытывал "к Украине неукротимую ненависть с первых дней пребывания в Белом доме". "Мы никогда не могли этого понять", - отметил источник издания, предположив, что причиной такого отношения Трампа к этой стране стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера. "Звучали обвинения в том, что они [украинские власти] как-то помогали предвыборному штабу [экс-госсекретаря Хиллари] Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему [Трампу]. Он просто ненавидел Украину", - добавил источник газеты.

Осенью 2017 года Трамп собирался провести первую встречу с занимавшим на тот момент пост президента Украины Петром Порошенко. Перед переговорами для американского лидера провели короткий брифинг по ситуации вокруг республики. Во время него глава государства заявлял, что Украина не является "настоящей страной", всегда была частью России и "полностью коррумпирована".

В конце того же года помощники Трампа пытались уговорить его предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, однако он до последнего сопротивлялся этому предложению. "Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна", - цитирует газета свой источник. Тем не менее в декабре 2017 года президент одобрил продажу вооружений.

С приходом Зеленского ничего не изменилось

По мнению президента США, считает газета, все руководство Украины "вступило в сговор с демократами", чтобы не допустить его победы. "Они [украинские власти] пытались уничтожить меня", - заявил Трамп в мае во время одной из встреч с сотрудниками своей администрации. Он так отреагировал на их предложение оказать поддержку новым украинским властям. Один из участников встречи, министр энергетики Рик Перри, попытался переубедить Трампа, указав, что речь идет о новой команде победившего на президентских выборах Владимира Зеленского. "Они ужасные, коррумпированные люди", - настаивал на своем американский лидер.

Должностные лица США, отмечает The Washington Post, считают ненависть республиканца к Украине "укоренившейся, неразумной и, возможно, имеющей необратимый характер".

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.