Южная Корея и США могут отложить учения Vigilant Ace в рамках усилий по денуклеаризации

ТАСС, 3 ноября. США и Южная Корея могут отложить проведение совместных учений авиации Vigilant Ace, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По данным источников агентства, военные ведомства обеих стран "разделяют понимание" по поводу отсрочки маневров Vigilant Ace, которые обычно проходят в декабре. Окончательное решение, однако, будет принято после ежегодных консультаций министров обороны, которые должны состояться позднее в этом месяце.

Как отмечает агентство, Сеул и Вашингтон отменили несколько совместных учений с прошлого года в рамках усилий по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Совместные маневры двух стран, как правило, рассматриваются в Пхеньяне как провокация. Власти КНДР неоднократно призывали Южную Корею прекратить совместные с США военные учения, отмечая при этом, что они вредят диалогу между КНДР и Южной Кореей.

12 июня 2018 года в Сингапуре президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно ей, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно закончился второй саммит США и КНДР в Ханое.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.