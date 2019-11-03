Трамп: стену на границе с Мексикой можно легко отремонтировать в случае повреждения

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что участки ограждения, недавно возведенные на границе с Мексикой, очень прочные и их можно легко отремонтировать даже после того, как их умышленно повредят. Беседу американского лидера в субботу с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

Трампа спросили, обеспокоен ли он сообщениями СМИ о том, что злоумышленники с помощью пил вырезают проемы в ограде и через них попадают на территорию США. "Я этого не слышал. У нас очень прочная стена. Но какой бы прочной она не была, можно все что угодно прорезать, откровенно говоря", - ответил президент.

Он подчеркнул, что за пограничными участками ведется наблюдение, а проемы можно "очень легко залатать". "Часть [ограждение] вставляется обратно. У нас очень прочная стена, но прорезать можно любую стену", - заключил глава государства.

В субботу газета The Washington Post сообщила о том, что за последние месяцы злоумышленники с помощью приобретенных в магазинах за $100 аккумуляторных сабельных пил смогли преодолеть ограждения в виде сделанных из стали и железобетона столбов на южной границе США и попасть в страну. Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что уйдут "считаные минуты" на то, чтобы сделать в таком ограждении проем, через который сможет пролезть взрослый мужчина.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. На данный момент завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю сделанных из стали и железобетона столбов. Еще участки стены протяженностью в 724 км американские власти планируют возвести к концу следующего года.

Ситуация на границе

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году он обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Хозяин Белого дома убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре прошлого года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих.

15 февраля он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Как пояснили в Белом доме, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с соседней страной протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.