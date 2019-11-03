В Молдавии начались всеобщие выборы в местные органы власти

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, в результате которых планируется избрать руководителей 384 населенных пунктов, начался в воскресенье в Молдавии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Центральной избирательной комиссии, голосование началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск), участки закроются в 22:00 (23:00 мск).

Во втором туре в независимости от явки побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. За ходом голосования будут следить более полутора тысяч местных и свыше сотни зарубежных наблюдателей, включая представителей ЕС, СНГ и России. На избирательных участках в Кишиневе после восьмилетнего перерыва будет проведен экзитпол. Организовавшая опрос "Ассоциация за справедливое развитие Молдовы" планирует озвучить его результаты через 10 минут после закрытия участков.

Во второй тур выборов мэра Кишинева, где проживает треть населения страны и сосредоточена основная часть ее экономического потенциала, вышел представляющий Партию социалистов Республики Молдавия вице-председатель парламента Иван Чебан и единый кандидат от проевропейского блока Acum ("Сейчас") вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе. Оба кандидата уже встречались на досрочных выборах мэра Кишинева летом 2018 года, когда они также вышли во второй тур и Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на пять процентных пунктов Чебана.

Тогда молдавские суды отказались признавать победу бывшего в оппозиции политика. Нэстасе считает, что за решением судей стояла контролировавшая власть в стране Демократическая партия. За отстранение оппозиционера правительство Молдавии подверглось санкциям со стороны ЕС, который приостановил финансовую поддержку страны.