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В Иране заявили, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат проблемы страны

Аятолла Али Хаменеи отметил, что запрет на проведение переговоров разрушает влиятельный образ США

ТЕГЕРАН, 3 ноября. /ТАСС/. Переговоры представителей иранского государства с властями США не смогут решить проблемы страны. Об этом в воскресенье заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Некоторые считают, что переговоры смогут решить проблемы нашей страны. Это большая ошибка", - цитирует Хаменеи телерадиовещательная корпорация IRIB. Он подчеркнул, что "запрет на проведение переговоров показывает миру силу Ирана и разрушает влиятельный образ США в глазах мирового сообщества".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИранХаменеи, Али
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