ХАМАС готово устранить все препятствия для проведения всеобщих выборов

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС поддерживает организацию всеобщих выборов и готово устранить все препятствия для их проведения. Об этом, как передает агентство Maan, заявил в воскресенье глава его политбюро в анклаве Яхья Синвар.

Утром в Газу со вторым за неделю визитом прибыла делегация под руководством главы палестинского Центризбиркома Ханны Насера, чтобы обсудить с лидерами местных фракций и общественностью их отношение к выборам, о намерении организовать которые заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас. "Мы принимаем делегацию избирательной комиссии, чтобы узнать позицию [противоборствующего движения] ФАТХ, - сказал Синвар. - Наша позиция ясна, откровенна и неизменна: мы готовы к выборам и устраним все препятствия на пути выхода нашего народа из многолетнего тупика".

26 сентября Аббас, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, объявил о намерении провести всеобщие выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме. 7 октября, как передавало агентство Wafa, он распорядился незамедлительно приступить к их подготовке и организовать волеизъявление в течение нескольких месяцев.

Тогда же Аббас поручил главе Центризбиркома немедленно возобновить контакты со всеми заинтересованными сторонами по данному вопросу.

Больше 10 лет без выборов

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) уже истекли. ПЗС был избран в начале 2006 года на четыре года, в конце 2009 года его мандат был продлен Центральным советом Организации освобождения Палестины до проведения новых выборов, однако их дата неоднократно откладывалась.

Выборы в ПЗС в 2006 году, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу. В 2007 году это привело к тому, что хамасовцы после вооруженного переворота захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части: контролируемый ХАМАС анклав и Западный берег во главе с ФАТХ и Аббасом.

В мае 2014 года после успешных межпалестинских переговоров было приведено к присяге палестинское правительство национального согласия под руководством Рами Хамдаллы, главной задачей которого стала подготовка президентских и парламентских выборов. Позднее из-за вновь возникших разногласий между двумя движениями оно так и не смогло приступить к работе в Газе в полном объеме, а окончательное примирение межу фракциями по-прежнему остается недостижимой целью.

В январе этого года Хамдалла вместе с членами своего правительства подал в отставку, продолжив исполнять обязанности до марта, когда Аббас назначил премьером члена Центрального комитета движения ФАТХ и своего ближайшего соратника Махмуда Штайе и поручил ему сформировать новый кабинет. В ХАМАС его не признали, заявив, что исполнительный орган в таком составе только усугубляет раскол.