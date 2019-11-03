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Сторонники экс-президента Армении Кочаряна собирают подписи в его поддержку

Роберт Кочарян является политическим заключенным, считает бывший депутат парламента страны Гагик Багдасарян

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Члены общественно-политического движения "Победа", которые являются сторонниками арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году бывшего президента страны Роберта Кочаряна, в воскресенье начали собрание подписей в поддержку бывшего главы республики. Об этом сообщат местный новостной портал News.am. Сбор подписей проходит в центре Гегаркуникской области городе Гаваре.

"Роберт Кочарян является политическим заключенным. Он арестован по лживым обвинениям, все действия в его отношении являются незаконными. Мы требуем, чтобы власти немедленно освободили Кочаряна и сняли все лживые обвинения. Кочарян является героем Армении и армянской нации", - заявил один из лидеров движения, бывший депутат парламента страны Гагик Багдасарян.

По его словам, движение "Победа" намерено собрать подписи в поддержку Кочаряна во всех областях страны. "Мы уверены, что многие жители областей просто не знают, что творится в Ереване", - добавил он.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

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