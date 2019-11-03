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Кризис на Украине

Миссия ОБСЕ получила сообщения от Киева и ополчения о завершении разведения сил в Золотом

Отмечается, что в вербальных нотах МИД Украины и в письме от республик Донбасса также изложены уведомления о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений
Описание
© Валентин Спринчак/ТАСС

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине получила уведомления от конфликтующих сторон в Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе населенного пункта Золотое. Об этом говорится в воскресенье в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"1 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области с уведомлением о том, что они завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого, - говорится в заявлении. - 2 ноября миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины с уведомлением о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого".

По данным СММ, в вербальных нотах МИД Украины и в письме от республик Донбасса также изложены уведомления о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения, вместе с исходной информацией и географическими координатами упомянутых сооружений и других объектов военного назначения.

Стороны конфликта в Донбассе 29 октября начали отвод сил в районе Золотого. Разведение войск после неоднократного срыва договоренностей по вине Украины неожиданно началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. В пятницу разведение на участке № 2 "Золотое" завершилось. Это было на месте подтверждено обеими сторонами, а также сотрудниками СММ ОБСЕ.

Ранее, в конце июня, развод войск конфликтующих сторон состоялся в Станице Луганской.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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