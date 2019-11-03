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Президент Грузии заявила, что с осторожностью будет относиться к помилованию заключенных

Это "очень чувствительный вопрос", отметила Саломе Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в обществе царит волнение по поводу помилования заключенных и она будет подходить к этому вопросу с осторожностью.

"Что же касается помилования, то это очень чувствительный вопрос. Сегодня в обществе царит волнение, поэтому я буду очень осторожно подходить к своему решению по этому вопросу. Пока еще не сформировано новое правило [помилования], мы над этим работаем. Как только будет готов новый указ президента, я вам сообщу, после чего подумаю и лишь потом приму решение о помиловании, чтобы всем все было понятно", - сказала Зурабишвили журналистам в воскресенье.

Глава государства на прошлой неделе обсудила с вице-премьером, министром юстиции Теей Цулукиани и главой парламента Арчилом Талаквадзе новые критерии помилования заключенных и подготовку очередного указа выпуска осужденных на свободу.

В Грузии с конца августа не утихает скандал, связанный с помилованием заключенных. 28 августа президент Зурабишвили помиловала 34 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы Мариамоба. Среди помилованных был Аслан Бежанидзе, которого Верховный суд Грузии в 2018 году признал виновным в убийстве Давида Отхмезури - внука известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе - и приговорил к девяти годам тюрьмы. Бежанидзе убил Отхмезури в 2004 году, однако скрывался от правосудия в течение 12 лет. В начале сентября также выяснилось, что в список помилованных был включен Рамаз Девадзе, осужденный в 2015 году за убийство сотрудника МВД. Позже грузинские СМИ выяснили, что среди помилованных есть также и мужчина, который был осужден за педофилию.

Эти акты помилования вызвали бурную реакцию в грузинском обществе. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выступила с инициативой внесения законодательных изменений в закон о помиловании. Позже Зурабишвили заявила, что объявляет мораторий на помилование до того момента, пока парламент не разработает эти изменения.

В связи со скандалом о помиловании Генпрокуратура Грузии 20 сентября возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление служебными полномочиями". Возбуждению дела предшествовало заявление депутата парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирмы Надирашвили, которая попросила прокуратуру изучить помилование на предмет возможной коррупционной составляющей. По ее словам, некоторые люди, чьи родственники или близкие находятся в тюрьмах, якобы связываются с парламентским секретарем президента Дмитрием Габунией, который ранее был адвокатом, и за деньги просят, чтобы глава государства помиловала осужденных. В прокуратуре уже опросили Габунию, замглавы администрации президента Анги Хуцишвили и еще шесть сотрудников администрации.

Теги
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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