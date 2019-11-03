Посол Сирии: работа Конституционного комитета будет успешной без внешнего вмешательства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Дамаск считает, что работа сирийского Конституционного комитета может быть успешной в отсутствие внешнего вмешательства. Об этом в воскресенье заявил ТАСС посол Сирии в Москве Риад Хаддад.

"Сирийские переговоры в Женеве будут проходить хорошо, если не будет внешнего вмешательства. Если не будет оказываться давление на Конституционный комитет, то его вопросы, несомненно, будут решаться успешно", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что необходимо понимать, что это диалог между самими сирийцами, поэтому "нельзя, чтобы кто-то в него вмешивался".

Конституционный комитет Сирии начал работу в Женеве 30 октября. В его состав входят по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества.