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Нетаньяху возложил на ХАМАС ответственность за атаки из сектора Газа

Как отметил премьер Израиля, власти страны продолжат "действовать на всех направлениях" с целью обеспечения безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израиль считает палестинское движение ХАМАС, находящееся у власти в секторе Газа с 2007 года, ответственным за любые акты агрессии со стороны этого палестинского приморского анклава. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы считаем ХАМАС ответственным за любое нападение с территории сектора Газа. Во имя безопасности Государства Израиль мы продолжим действовать на всех направлениях: в небе, на суше и на море. Как открыто, так и под прикрытием", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия. Премьер отметил, что Израиль "переживает очень чувствительный и нестабильный период в сфере безопасности на нескольких направлениях: на востоке, севере и юге".

1 ноября палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 10 ракет, 8 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", одна попала в жилой дом на юге еврейского государства. Инцидент обошелся без жертв, строению был нанесен ущерб. В ответ в ночь на 2 ноября израильские военные нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в результате был убит один палестинец. В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста ХАМАС в секторе.

Нынешний раунд обмена ударами прервал длившийся с 11 сентября период относительного затишья на границе Израиля с сектором Газа.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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