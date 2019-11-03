Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора

КАРАКАС, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы объявило персонами нон грата дипломатов из Сальвадора в ответ на высылку своего дипломатического корпуса из этой страны. Об этом сообщил в воскресенье МИД Венесуэлы.

"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.

По словам МИД, сальвадорские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 48 часов. "Это решение было принято в строгом соответствии с принципом взаимности после неслыханного шага правительства Сальвадора, выславшего венесуэльский дипломатический корпус, который был аккредитован в стране должным образом", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее правительство Сальвадора сообщило, что предоставило венесуэльским дипломатом 48 часов для того, чтобы они покинули территорию страны. В заявлении правительства отмечалось, что решение было принято в связи с тем, что власти центральноамериканской республики не признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.