Советник Трампа не считает интерпретацию его диалога с Зеленским поводом для импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Президента США Дональда Трампа неправомочно подвергать импичменту на основании субъективных интерпретаций должностными лицами его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала Fox News советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

Ее попросили прокомментировать версию разговора лидеров США и Украины, которую изложил на этой неделе на закрытых слушаниях в нижней палате Конгресса сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман. По утверждению печати, он заявил законодателям, что в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским были пропущены некоторые ключевые фразы. Эти фразы в верном контексте якобы не оставляли сомнений в том, что хозяин Белого дома оказывал давление на украинского коллегу с целью заставить его заняться расследованием действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

"Я не ставлю под сомнение его [Виндмана] патриотизм, но я ставлю под сомнение его интерпретацию, которая не имеет значения и не относится к делу", - отметила советник президента США. Она напомнила, что газеты NYT и WP ранее признали, что показания Виндмана фундаментально не влияют на оценку законодателями содержания разговора Трампа и Зеленского.

"Нельзя подвергать президента Соединенных Штатов импичменту на основании интерпретаций Виндмана, меня или кого-то еще. В нашей стране к импичменту президента подходят с осторожностью", - пояснила Конуэй. "Зеленский главным образом говорит о том, как многому он научился у Трампа в плане осушения [вашингтонского] болота, Зеленский в плане получения помощи жалуется на [Ангелу] Меркель и [Эмманюэля] Макрона, а не на Трампа и США. Он знает, что получит дополнительную помощь", - сказала советник главы государства.

В октябре Белый дом уведомил демократов в Конгрессе, что не станет сотрудничать с ними в процедуре импичмента. По данным NYT, сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Виндман передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, опубликованной позже Белым домом, часть исправлений были сохранены, а часть не были учтены, утверждал Виндман.

Разговор Трампа с Зеленским

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.