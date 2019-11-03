Трамп заявил, что у него "очень хорошие" отношения с Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его отношения с Россией и Украиной очень хорошие. Беседу Трампа с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить [с другими государствами]", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о поддержке Киева. Трамп добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

В конце сентября президент заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября он поздравил Москву и Киев с проведенным обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру.