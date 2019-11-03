ЦИК Молдавии сообщил, что второй тур местных выборов прошел в спокойной обстановке

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти в Молдавии прошел в спокойной обстановке и без существенных нарушений. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил.

"В Центризбирком поступили четыре жалобы, касающиеся незаконной агитации, попытки подкупа избирателя и запугивания <…> Эти материалы переданы в Генеральный комиссариат полиции", - сказал Чимил. По его словам, ЦИК пока не располагает информацией о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Не сообщала о серьезных инцидентах и местная неправительственная организация Promo-LEX, чьи представители следили за голосованием в разных районах страны. Всего на этих выборах было зарегистрировано более полутора тысяч местных, а также свыше сотни международных наблюдателей, включая представителей ЕС, СНГ и России.

Активность низкая

Эти выборы прошли при относительно низкой активности избирателей. В целом по стране на 18:00 по местному времени (19:00 мск) явка составила 37%, при этом на выборах 2015 года к этому часу она превысила 42%. В столице на 18:00 по местному времени к урнам пришли более 33%, что также меньше, чем в 2015 году, где к этому моменту проголосовало 39%. Наблюдатели связывают это c усталостью избирателей и их недоверием к политикам.

В 21:00 по местному времени (22:00 мск) избирательные участки должны быть закрыты.

В Кишиневе впервые с 2008 года проводится экзитпол. Организовавшая опрос "Ассоциация за справедливое развитие Молдовы" представит результаты сразу после закрытия участков. Предварительные результаты ЦИК начнут публиковать в 22:00 (23:00 мск).

Участники

В воскресенье в Молдавии выбирают руководителей 384 населенных пунктов, которых не удалось определить в первом туре 20 октября. Основное внимание приковано к Кишиневу, где проживает треть населения страны и сосредоточен основанной экономический потенциал небольшой страны.

Во второй тур выборов в столице вышел представляющий Партию социалистов Республики Молдавия вице-председатель парламента Иван Чебан и единый кандидат от проевропейского блока Acum ("Сейчас") вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе. Оба уже встречались на досрочных выборах мэра Кишинева летом 2018 года, где они также вышли во второй тур. Там Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на пять процентных пунктов Чебана.