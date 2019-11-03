На выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от социалистов Чебан

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Иван Чебан впервые лидирует во втором туре выборов мэра Кишинева, которым традиционно руководили проевропейские политики. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 30% бюллетеней у Чебана 54,1%. Единый кандидат от проевропейского блока Acum ("Сейчас") Андрей Нэстасе получает 45,9%.

Социалисты пользуются поддержкой президента страны Игоря Додона, который выступает за сближение с Россией. За всю историю Молдавии партиям левого фланга ни разу не удавалось выиграть выборы в Кишиневе. Они всегда проходили во второй тур, однако там проигрывали из-за мобилизации проевропейского электората, который оппоненты пугали "российской угрозой".

Согласно местным законам, победителем будет признан кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от числа проголосовавших избирателей.

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