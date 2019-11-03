Премьер Армении заявил о снижении напряжения на линии соприкосновения огня в Карабахе

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что напряжение на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе и армяно-азербайджанской границе за последние полтора года снизилось. Такое заявление он сделал в воскресенье в ходе прямого эфира в Facebook.

"Я хочу констатировать, что напряжение в границе снизилось за последние полтора года. Но это совсем не значит, что нет напряжения. Оно есть и продолжается", - отметил глава армянского кабмина, добавив, что напряжение снизилось после встречи в 2018 году в Душанбе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Пашиняна, сложившаяся ситуация не означает, что решение нагорнокарабахского конфликта найдено. "У нас нет пока конкретного решения карабахской проблемы", - отметил он.

Премьер Армении также отметил, что "если найдется окончательный формат решения конфликта, то он будет принят без общенационального обсуждения. "В случае появления плана решения, мы обязательно обсудим этот документ с нашими гражданами. Я даже не исключаю проведения референдума", - добавил он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.