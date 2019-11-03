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Кандидат социалистов на пост мэра Кишинева уверен в своей победе

Согласно местным законам, победителем будет признан кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от числа проголосовавших избирателей

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Иван Чебан уверен в своей победе во втором туре выборов мэра Кишинева. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе брифинге после закрытия избирательных участков.

"[Уверен], что у нас получилось убедить кишиневцев в том, что у нас самая лучшая программа и самая лучшая команда. Мы ждем победы. <…> Сегодня мы победим", - сказал Чебан.

По данным экзитпола, который был организован в воскресенье "Ассоциацией за справедливое развитие Молдовы", у Чебана 37,1%, а единый кандидат от проевропейского блока Acum ("Сейчас") Андрей Нэстасе заручился поддержкой 37% участников опроса. Остальные респонденты отказались участвовать в опросе, сказал на брифинге один из организаторов опроса, глава исследовательского центра "IMAS" Дору Петруци.

Согласно местным законам, победителем будет признан кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от числа проголосовавших избирателей.

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Молдавия
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