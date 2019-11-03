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Трамп призвал раскрыть имя автора жалобы на его беседу с Зеленским

Глава Белого дома отметил, что его звонок "был идеальным, совершенно нормальным"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал в воскресенье раскрыть имя автора жалобы на содержание своего июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседу главы вашингтонской администрации с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

По словам президента, инициатор разбирательства по поводу звонка Трампа Зеленскому "предоставил весьма неточный отчет о телефонном звонке". "Мой телефонный звонок был идеальным, совершенно нормальным. Он [автор жалобы] предоставил отчет - он или она - но, по сведениям газет, это он", - отметил Трамп.

"Они [СМИ США] думают, что знают, кто это! Вы знаете, кто это, просто не хотите сообщить об этом!" - подчеркнул глава государства, обращаясь к журналистам. По его мнению, телекомпания "CNN знает, кто это, но сообщать об этом не хочет". "Вы бы оказали обществу услугу, если бы сделали это", - указал Трамп.

Глава государства также добавил, что личность автора жалобы "должна быть раскрыта, потому что он предоставил ложные сведения". "Он выдумал историю", - считает президент. Позднее в Twitter он обвинил в СМИ в том, что они хотят "сокрыть личность" автора жалобы, а информация о ней "никогда не дойдет до общественности", потому что невыгодна для демократов.

Американский лидер прокомментировал публикацию в американской печати о предполагаемой личности сотрудника ЦРУ США, поднявшего тревогу в связи с высказываниями Трампа в летней телефонной беседе с Зеленским. В среду раздел портала RCP (Real Clear Politics), специализирующийся на журналистских расследованиях, проинформировал, что инициатором разбирательства по поводу звонка Трампа Зеленскому является, по всей видимости, 33-летний аналитик ведомства в Лэнгли Эрик Чарамелла.

В материале RCP говорится, что Чарамелла является зарегистрированным демократом, кадровым сотрудником ЦРУ, специалистом по России и Украине. В 2015 году он был прикомандирован к аппарату Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Президентом США в это время был демократ Барак Обама. Чарамелла якобы активно работал с Джозефом Байденом, которому Обама фактически поручил курировать свою политику в отношении Украины. После прихода в Белый дом Трампа Чарамелла продолжал какое-то время работать в СНБ, но в середине 2017 года его, судя по имеющейся информации, оттуда отозвали, и он затем вернулся в ЦРУ. "Его обвиняли в работе против Трампа и организации утечек [информации] против Трампа", - рассказал RCP бывший чиновник СНБ.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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