В Японии открывается заседание парламентской "двадцатки"

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Шестой по счету саммит спикеров парламентов стран "Большой двадцатки", организованный при поддержке Межпарламентского союза (IPU), открывается в понедельник в японской столице. С российской стороны в работе форума примет участие делегация представителей обеих палат парламента.

В частности, в ее состав вошли первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сессия откроется выступлениями спикера Палаты советников (верхняя палата) парламента Японии Акико Санто и президента Межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон. В ходе нескольких сессий в течение дня парламентарии из стран G20 обсудят ряд тем, касающихся межпарламентского взаимодействия и решения глобальных задач.

По данным организаторов, в этом году на повестке дня будут стоять вопросы содействия свободной, открытой и справедливой торговле, использования инновационных технологий для создания ориентированного на человека общества, а также согласования совместных усилий по достижению финансового развития и организации прозрачного и эффективного правительства.

Предыдущий саммит спикеров парламента G20 состоялся в Аргентине. Тогда основной темой встречи стало содействие целям устойчивого развития. В этом году Межпарламентский союз отмечает 130-ю годовщину своего образования.

Япония сейчас председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое.