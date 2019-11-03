Претендентка в президенты США Габбард обвинила Трампа в желании отнять у сирийцев нефть

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп преследует цель захватить нефтяные месторождения, принадлежащие народу Сирии. С таким заявлением выступила в воскресенье в эфире телеканала Fox News конгрессвумен Тулси Габбард (штат Гавайи), являющаяся претендентом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии на выборах 2020 года.

"Задача, поставленная перед нашими войсками, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность американского народа и национальную безопасность США. К сожалению, президент Трамп изменил курс: если раньше он выступал за возвращение американских войск из Сирии на родину, то теперь он хочет оставить их в Сирии не для того, чтобы бороться с ИГ (террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ), а для охраны нефтяных месторождений, не принадлежащих Соединенным Штатам. Эти месторождения принадлежат сирийскому народу", - констатировала демократ.

"Это является очередным примером и свидетельством современного захвата, происходящего в Сирии с 2011 года. Сирийский народ лишают основного источника ресурсов и энергии, которые нужны, чтобы выживать и начать налаживать жизнь. Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую, как я убеждена, не надо было и начинать и которую нужно прекратить сейчас", - резюмировала Габбард.

Как заявил на прошлой неделе председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор. В Минообороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.