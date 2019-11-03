Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил кандидата от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Ивана Чебана с победой во втором туре выборов мэра Кишинева. Об этом глава республики заявили в понедельник в ходе совместного брифинга с Чабаном и председателем парламента, лидером ПСРМ Зинаидой Гречаный после закрытия избирательных участков.

"Хочу поздравить Чебана с результатом, который он получил. Но не должно быть никакой эйфории. Вы должны быть мэром для всех кишеневцев, включая тех, кто за вас не голосовал. <…> Люди ждут результатов: дорог, воды, канализации", - сказал Додон, который выступает неформальным лидером ПСРМ.

Он предложил представителям проевропейского блока Acum создать коалицию в муниципальном совете Кишинева и в других населенных пунктах, а также укрепить альянс в парламенте. "Мы поддерживаем правительство Майи Санду. Мы выступаем за сохранение этой парламентской коалиции", - заверил президент. Вместе с тем, он проинформировал, что в ближайшие дни ПСРМ проведет Республиканский совет и выступит с некоторыми предложениями для повышения эффективности работы правительства.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 99% протоколов Чебан набирает 52,5% голосов, его оппонент - единый кандидат от блока Acum Андрей Нэстасе - получил 47,4% голосов.