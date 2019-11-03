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Благотворительный фонд принца Чарльза оказался втянут в скандал с поддельными картинами

Обанкротившийся бизнесмен передал меценатской организации 17 полотен, якобы принадлежавших кисти знаменитых художников
Принц Уэльский Чарльз EPA/PIERRE EMMANUEL DELETREE/POOL
Описание
Принц Уэльский Чарльз
© EPA/PIERRE EMMANUEL DELETREE/POOL

ТАСС, 4 ноября. Благотворительный фонд наследника британского престола принца Чарльза (The Prince's Foundation) получил в пользование не картины кисти всемирно известных художников Клода Моне, Пабло Пикассо, Ван Дейка и Сальвадора Дали, а их копии. Об этом в воскресенье британской газете Daily Mail рассказал американский художник Тони Тетро, который ранее был осужден на шесть месяцев заключения за подделку произведений искусства.

Как пишет издание, обанкротившийся бизнесмен Джеймс Стант передал в пользование штаб-квартиры меценатской организации, расположенной в Шотландии, 17 полотен, якобы принадлежавших кисти знаменитых художников, 11 из которых были в действительности созданы Тетро. "Мне не нужно ни одно из полотен, - приводит издание слова художника-фальсификатора. - Лучше остановить это сейчас, а не потом. Мне сообщили, что эти картины (проданные Тетро Станту - прим. ТАСС) были отправлены в Dumfries House (дом в Шотландии, в котором располагается штаб-квартира благотворительного фонда принца Чарльза - прим. ТАСС)".

В договоре аренды, попавшем в распоряжение Daily Mail, указывается, что стоимость картины Клода Моне "Лилии", а также двух произведений Пабло Пикассо и Сальвадора Дали превышает $134 млн. В благотворительной организации рассказали, что картины были получены в пользование от Станта на десять лет, однако уже возвращены владельцу. В фонде подчеркнули, что все решения относительно произведений искусства не касались непосредственно принца Чарльза.

Обанкротившийся Стант, в свою очередь, полностью отрицает обвинения в том, что 17 картин были подделкой. "Никакое из моих произведений не является подделкой, - приводит Daily Mail его слова. - Когда речь идет об искусстве, о Вилденштейне (институт, проводящий экспертизу произведений искусства - прим. ТАСС), то подделки не может быть". Кроме того, как свидетельствуют полученные изданием документы, институт Вилденштейна в Париже, который известен на весь мир своей оценкой работ Моне, подтвердил подлинность переданных благотворительному фонду бизнесменом произведений. Однако, в настоящий момент получить комментарий от учреждения не удалось.

Теги
Чарльз, принц Уэльский
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